Im Hintergrund wird an einem Bebauungsplan für das Gelände des Klosters Heilsbruck in Edenkoben gearbeitet. Seit der Veröffentlichung des Vorentwurfs wird über die Pläne zweier Investoren debattiert. Ein Bürger stellt sich die Frage, wieso das Grundstück nicht in städtischer Hand ist.

Das Denkmalschutzgesetz räumt Kommunen und in besonderen Fällen auch dem Land ein Vorkaufsrecht ein, wenn ein denkmalgeschütztes Kulturgut den Eigentümer wechselt.