Einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Krankenhauses gewährt die Klinik Bad Bergzabern am Sonntag, 1. September, von 11 bis 16 Uhr beim Tag der offenen Tür. Auf die Gäste warten Informationsstände, Ausstellungen zu medizinischen Themen, Vorträge von Ärzten und Demonstrationen medizinischer Geräte und Technologien. Die Besucher können auch selbst aktiv werden und unter Anleitung von Experten etwa an einem Modell operieren, an einem künstlichen Arm Blut abnehmen oder lernen, wie man richtig reanimiert. Zudem können sich die Besucher zum Beispiel den Blutdruck überprüfen oder einen Diabetestest machen lassen. Für Kinder sind Spaß- und Spielangebote vorbereitet.

Die Vorträge: 11 Uhr: Die Bedeutung von schmerzlindernden Spritzentechniken an der Wirbelsäule, 12 Uhr: Schulterschmerz – therapeutische Möglichkeiten, 13 Uhr: Aktuelle Diagnostik und Therapieverfahren in der Proktologie, 14 Uhr: Die Prostata – was man(n) wissen sollte.