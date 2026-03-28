Erst Hoffnung, dann Bruchlandung: Nach dem geplatzten Klinik-Deal in Annweiler geht es jetzt um die Frage, wie es so weit kommen konnte und was daraus folgen muss.

Erst himmelhochjauchzend, dann ziemlich unsanft auf dem Boden der Realität: Das Aus für das kommunale Krankenhaus Annweiler und der gescheiterte Verkauf an einen Investor, der öffentlich ein Phantom blieb, schlugen hohe Wellen. Danach stellt sich nun die Frage, wie die öffentliche Seite ihr eigenes Vorgehen bei dem Fall bewertet und welche Lehren sie heute daraus zieht.

Letzten Sommer feierten die Gesellschafter des Verbundklinikums aus Landau und SÜW den Verkauf ihres geschlossenen Standorts noch als große Rettungsgeschichte, dann entpuppte sich der Käufer als Luftnummer. Er zahlte nicht, auch nicht nach einer Nachfrist. Derweil kaufte er in Bayern schon den nächsten maroden Klinikstandort.

Der Fall lässt sich nicht einfach auf einen Käufer reduzieren, der nicht zahlte

Seit einem Monat ist der Vertrag aufgehoben. Und darüber sind Landrat Dietmar Seefeldt und Klinikchef Guido Gehendges froh. Für die kommunalen Verantwortlichen ist der Hauptgrund des Scheiterns klar: Der Käufer habe am Ende nicht geliefert. „Wenn es nicht passt und die Einsicht wächst, dass das Projekt mit dem ausgewählten Partner auch nicht zielgerichtet vorangehen würde, was sich erst im Lauf der Zeit zeigt, dann sollte man auseinandergehen“, heißt es aus der Kreisverwaltung auf unsere Anfrage. Man sei nun froh, wieder „die absolut volle Handlungsfähigkeit“ über Grundstück und Gebäude zu haben.

Doch der Fall lässt sich nicht einfach auf einen Käufer reduzieren, der am Ende nicht zahlte. Die kommunale Familie und ihre Klinikgesellschaft ließen mit ihrem Agieren erst zu, dass diese Situation entstehen konnte. Nach dem Aus des Standorts stand sie unter Zugzwang. Natürlich wollten sie Annweiler nicht einfach einen leeren Klinikklotz zurückgelassen, sondern der Region ein Zukunftskonzept liefern. Zumal ja das Ziel ist, dass die Immobilie durch einen Verkauf dem Gesamtklinikum Geld einbringt, statt als Leerstand weiter Kosten zu verursachen. Der Druck, einen Käufer zu finden, wuchs zusehends, als nach über einem Jahr Verhandlungen mit 15 potenziellen Interessenten alle abgesprungen waren. Nur ein Investor blieb.

Klinik-Verantwortliche: „Das Grundverfahren war gut“

Nach Recherchen der RHEINPFALZ handelt es sich um Stephan Engels-de Rey, der seit drei Jahren durch zahlreiche Klinik-Deals in ganz Deutschland auffällt. Mal feierte er Erfolge, mal scheiterte er krachend. Und immer wieder war eine nicht gesicherte Finanzierung dabei Thema. Prüften die Verantwortlichen in der Südpfalz genug, ob sein Konzept wirklich belastbar war?

„Das, was sich andernorts auch vielfach ereignet, dass geplante Investitionsvorhaben nicht wie angedacht realisiert werden können, haben wir nun auch erlebt“, sagt die Verwaltung zum Ausgang des hiesigen Verkaufsverfahrens. Wobei sie trotz des letztlicher Scheiterns findet: „Das Grundverfahren selbst war gut gewesen.“ Es lebe gleichwohl davon, den richtigen Partner zu haben. Und dass sich dieser nicht öffentlich zeigen wollte, sei „schlichtweg der falsche Ansatz gewesen“. Ein neuer Investor müsste mit dem Thema Kommunikation Richtung Bevölkerung anders umgehen.

Was aber auch zur Wahrheit gehört

Doch zur Wahrheit gehört auch: Die Verantwortlichen haben sich nicht nur auf einen Partner eingelassen, der öffentlich kaum greifbar war, sondern sie forderten von diesem vor Vertragsabschluss auch keinen belastbaren Finanzierungsnachweis ein. Der Kreis verweist dazu auf die damaligen Rahmenbedingungen. Wegen des alten Bebauungsplans, der für Investoren kaum bauliche Spielräume zuließ, und eines noch nicht ausgereiften Mieter- und Nutzungskonzepts hätte es keine detaillierte Finanzierungszusage geben können.

Nun soll das Verfahren unter besseren Voraussetzungen neu starten. Der geänderte Bebauungsplan ist in Kraft, das Nutzungskonzept konkreter. Es gebe mehrere Miet- und Betreiberinteressenten. Nach Angaben des Kreises gab es Anfang März auch bereits einen Termin mit einem neuen Kaufinteressenten, weitere Gespräche seien in Vorbereitung. Vor allem aber soll der Vertrag diesmal nicht ohne vorherige Finanzierungsbestätigung unterschrieben werden. Die Auswahl des Käufers würden erneut der Aufsichtsrat des Klinikums und die Jury, die mehrheitlich mit Annweilerer Vertretern besetzt sei, treffen. Sollte dann kein passender Kandidat dabei sein, werde das Klinikum einen Makler für Gewerbeimmobilien einschalten.