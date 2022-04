SÜW/Landau. Fast 100 Beiträge, Ideen und Anregungen kamen beim Klimaworkshop „Erneuerbare Energien“ zusammen. Dazu eingeladen hatte der Landkreis SÜW. Neben Vertretern von Ortsgemeinden, Kleinunternehmen und dem Institut für angewandtes Stoffstrommanagement nahmen vor allem Kreisbürger an der Veranstaltung teil. Auch in Landau war die Resonanz auf ein Informationsangebot groß.

„Wir sind in SÜW auf dem richtigen Weg beim Klimaschutz und möchten aufgrund der Dringlichkeit der Klimakrise nun schnellen Schrittes weiterkommen. Dazu dient unser Klimaschutzkonzept für den Landkreis“, kommentiert Landrat Dietmar Seefeldt die Online-Veranstaltung. An einer Veranstaltung der Stadtverwaltung Landau im selben Format nahmen dieser Tage 120 Bürger teil, was Umweltdezernent Lukas Hartmann sehr freute. Die ’Bürger wollten mehr über die Umsetzung von Photovoltaik- oder Solarthermieanlagen auf dem eigenen Dach erfahren. Die Stadt hat eine Solarinitiative gestartet.

Die Potenziale für Erneuerbare Energien im Kreis und in der Stadt stellten jeweils die Klimaschutzmanager Philipp Steiner und Maren Dern vor. Die zentrale Aussage im Kreis: Der Strombedarf in SÜW kann zukünftig durch Erneuerbare Energien vor Ort gedeckt werden – und zwar zu über 300 Prozent. Statt „in die Erderwärmung zu investieren“, sollten die Kommunen im Landkreis nachhaltig werden. Denn eine erfolgreiche Energiewende an der Weinstraße setzt laut Steiner eine angemessene Teilhabe der Menschen vor Ort voraus.

Kommunale Förderung für Fotovoltaik gefordert

Die beim Workshop geäußerten Ideen kamen auf eine digitale Pinnwand. Angeregt wurden unter anderem eine kommunale Fotovoltaik-Förderung und Potenzialkarten für Erneuerbare Energien für die Verbandsgemeinden. Kritisiert wurde, dass unter anderem naturschutzrechtliche Bedenken den Ausbau erneuerbarer Energien nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz nach wie vor erschwerten.rhp

Die Ergebnisse des Workshops sollen unter anderem in der Ideenbörse des SÜW-Klimaschutzportals veröffentlicht werden. Interessierte können sich dort über Förderprogramme, Klimaschutzprojekte und CO 2 -Bilanzen in ihrer Kommune informieren.

Info

Für den nächsten Workshop mit dem Thema „Klimafreundliche Mobilität im Landkreis“ am 22. April, 17 Uhr, sind noch Plätze frei. Um Anmeldungen per E-Mail anklimaworkshop@suedliche-weinstrasse.de wird gebeten.