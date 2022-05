250 Ideen, Wünsche und Vorschläge kamen bei den Klimaworkshops des Kreises Südliche Weinstraße zusammen. Die Ergebnisse fließen nun ins Klimaschutzkonzept ein. Was regen die Bürger an?

Der April stand ganz im Zeichen des Klimaschutzes: Fünf Klimaworkshops im digitalen Format hat der Landkreis Südliche Weinstraße zwischen dem 6. und 29. April veranstaltet. Knapp 250 Ideen, Anregungen und Wünsche kamen dabei zusammen. „Dass die Workshops gut angenommen und alle Themen engagierte diskutiert wurden, freut uns und zeigt, dass die Bürgerinnen und Bürger viel zur Erstellung unseres Klimaschutzkonzeptes beizutragen hatten“, berichtet Landrat Dietmar Seefeldt. Neben dem inhaltlichen Austausch habe die Veranstaltungsreihe auch dem Netzwerken gedient. Seefeldt betont: „Gemeinsam wollen wir dem Klimawandel auf unserer lokalen Ebene effektiv begegnen.“

Bei der Auftaktveranstaltung erhielten die Teilnehmer eine Zusammenfassung über die Lage in SÜW, unter anderem zu den Klimawandelfolgen vor Ort, den wichtigen Akteuren sowie den örtlichen Potenzialen für die Energiewende. Auf diese Weise fortgebildet, sollen die Teilnehmer zu „Klimabotschaftern“ werden und weitertragen, was alles möglich ist. Denn Klimaschutz bedeutet auch: Energiekostensenkung, nachhaltiger Konsum, energetische Unabhängigkeit und der Erhalt unserer Lebensgrundlagen. „Das Erfolgsrezept ist ein Blumenstrauß diverser Lösungen“, sagt SÜW-Klimaschutzmanager Philipp Steiner.

Vorschläge mit Synergiewirkungen

Nach dem Auftakt folgten vier Themen-Workshops zu erneuerbaren Energien, nachhaltiger Mobilität, Klimawandelanpassung und Bildung. Die Teilnehmer sammelten und diskutierten jeweils mögliche Schritte für den Landkreis und seine Kommunen. Gemeinsam war allen Veranstaltungen die Zielsetzung, die Treibhausgas-Emissionen merklich zu senken, die regenerativen Energien auszubauen, das Ökosystem vor Ort zu schützen und die Mobilität in der Region auf nachhaltige Weise zu gestalten.

„Viele der gesammelten Maßnahmen weisen starke Synergien auf“, resümiert Steiner. So könne innerörtliches Grün – im Garten ebenso wie an Gebäuden – dem Mikroklima und dem Artenerhalt zugleich dienen. Gerade kommunale Flächen und Gärten sind gefragt. Der Naturschutzverbund Südpfalz hat in den Workshops angeboten, dass er Klimaschützern, Kommunen und Gartenbesitzern mit Rat und Vorschlagslisten zur Verfügung steht. Mehr dazu im Internet unter https://bit.ly/3w1XTkk. Ein weiteres Beispiel für positive Wechselwirkungen gibt der Klimaschutzmanager: In Kombination mit Fotovoltaikanlagen seien Gebäudebegrünungen auch in der Lage, die Stromerträge zu vergrößern.

Erneuerbare Energien ausbauen

Der schnelle Ausbau der erneuerbaren Energien stand besonders im Fokus. 330 Prozent ihres gesamten Strombedarfs kann die Südliche Weinstraße mit erneuerbaren Energien decken. Über 100 Prozent davon allein mit Fotovoltaik. Diese ermittelten Potenziale liegen außerhalb vom Pfälzerwald. „Hier kommt es auf die Bürger, Betriebe und Kommunen an, die Energiewende gemeinsam anzugehen“, hebt Landrat Seefeldt hervor. „Energiegenossenschaften oder Solidarkonzepte, bei denen Privatpersonen, Unternehmen und Kommunen gemeinsam investieren, haben zudem Wertschöpfungspotenziale für die ganze Region“, ergänzt er. Nebenbei werde der Strom direkt dort produziert, wo er gebraucht werde.

Gefordert wurden in den Workshops auch Netzwerke. „Im Alltag dringt der Klimawandel selten ins Bewusstsein. Das ist ein Problem, während die Folgen der Erderwärmung hier messbar und merklich zunehmen. Wir brauchen praktikable Lösungen. Die finden sich vor allem im offenen Austausch – und natürlich in der Kooperation“, fasst Klimaschutzmanager Steiner zusammen.

Nachhaltig in SÜW mobil

Wie kann man den Verkehr sinnvoll elektrifizieren? Wie kann man den ÖPNV noch stärker ausbauen? Kann man auf dem Land überhaupt auf das Auto verzichten? Im Workshop zur Mobilität wurde um komplexe Fragen gestritten. Die Teilnehmenden erfuhren, dass laut Untersuchungen insbesondere eine hohe Abfahrtsdichte (Fahrten pro Stunde pro Quadratkilometer) den ÖPNV im Alltag attraktiv macht – was bei großen Flächen wie im Landkreis SÜW natürlich eine besondere Herausforderung ist.

Diskutiert wurden auch Möglichkeiten und Grenzen der Fahrradmitnahme im Bus und der Ausbau intermodaler Angebote in der Region. Als Ergänzung zum ÖPNV wurde ein regional abgestimmtes Carsharing-Konzept vorgeschlagen, gemeinsam getragen von Kommunen, Bürgern und Unternehmen. Auch der Ausbau des Radverkehrs interessierte viele Menschen. Die Machbarkeitsstudie des Landkreises für neue Alltagsradrouten in SÜW, die gerade erstellt wird, stieß auf Anklang. Einig war man sich auch darüber, dass die verkehrsbedingten Umwelt- und Personenschäden an der Südlichen Weinstraße gemeinsam reduziert werden müssen.

Viele der Anregungen und die zentralen Ergebnisse werden nun ihren Weg ins SÜW-Klimaschutzkonzept finden, das anschließend dem Kreistag zur Diskussion und Beschlussfassung vorgelegt werden wird.