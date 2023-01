Maikammer will den Klimawandel bei der Gestaltung kommunaler Flächen künftig stärker berücksichtigen. Dazu ist jetzt ein „Grünplan“ entwickelt worden.

Fassadenbegrünungen, pflegeleichte Beete und Rabatten mit hitze- und trockenheitsresistenten Pflanzen, Neupflanzungen von klimageeigneten Gehölzen, die Verschönerung der Ortsrandbereiche mit Gehölzen, Großstauden und Zwiebelpflanzen: Der „Grünplan Maikammer“ listet zahlreiche Möglichkeiten für Maßnahmen zur Klimaanpassung im grünen Bereich auf. Erstellt hat ihn der Pflanzenexperte Peter Straub.

Straub konnte dabei auf seine langjährige Erfahrung mit Pflanzen aus dem Mittelmeerraum zurückgreifen: Vor über 20 Jahren legte er den „Mediterranen Garten“ an, der heute gut 500 verschiedene Pflanzenarten aus dem Süden umfasst und von ihm und den Florafreunden Maikammer betreut wird.

Aus dem Fundus dieser Anlage können sowohl Pflanzen als auch Saatgut für weitere Pflanzvorhaben im Ort entnommen werden. Dazu kommen auch Ankäufe aus Gartencentern, Gärtnereien und Baumschulen der Region, erklärt Straub. „Ein Feigenlehrpfad im Ortskern mit verschiedenen Sorten wäre eine schöne Sache“, sagt er. In Kontakt steht er dazu mit Christoph Seiler aus Altlußheim (Rhein-Neckar-Kreis). Der Kurpfälzer mit südpfälzischen Wurzeln gilt als der Feigenexperte in Deutschland schlechthin und hat zahlreiche Feigenarten in der gesamten Rheinebene gesammelt. Darunter auch einen mächtigen Baum in der Gemarkung St. Martin. Straub möchte diese eigenständige Sorte für Maikammer miteinbeziehen.

Einheimisch und klimatauglich

Elsbeere, Speierling, Kornelkirsche, Strauchkronwicke und Französischer Ahorn gehören zu den einheimischen klimatauglichen Bäumen und Sträucher, auf die Straub setzt. Aber auch Oleander, der aus dem Mittelmeerraum stammt, und Zistrosen kann er sich vorstellen. Seine Tauglichkeit für das hiesige Klima habe der Gewürzlorbeer nachgewiesen, der im Mediterranen Garten inzwischen eine stattliche Höhe von vier Metern erreicht hat.

Ausreichend winterhart ist auch der Spanische Pfriemenginster. Seine großen gelben Blüten werden gerne von Holzbienen angeflogen, hebt Straub den ökologischen Aspekt des nichtheimischen Großstrauchs hervor. Überhaupt spiele neben der Klimatauglichkeit und optischen Reizen auch der ökologische Wert der Pflanzen eine wichtige Rolle, betont Straub.

Verabschieden müsse man sich in der „Toskana Deutschlands“ angesichts der zunehmend wärmeren und trockeneren Sommer vom Englischen Rasen. Als pflegeleichte und trockenheitsresistente Alternativen schlägt Straub Teppichverbene, Hundszahn-Gras oder Rasenkamille vor.

Finanzielle Einsparungen

„Für die Gemeinde sehen wir damit auf der einen Seite finanzielle Einsparungen beim Wasser, andererseits passt das Konzept, das Natur und Umwelt beinhaltet, in das Leitbild für Maikammer als Mitglied von Cittàslow“, erklärt Maikammers Bürgermeister Karl Schäfer (CDU). Das internationale Netzwerk lebenswerter Städte und Gemeinden steht für Lebensqualität und Nachhaltigkeit und stellt den Menschen in den Vordergrund.

„Wir sehen uns mit dem Grünplan auf einem guten Weg, dem Klimawandel zu begegnen“, so Schäfer. Im Ausschuss Klimaschutz und Artenvielfalt sei das Projekt auf große Zustimmung gestoßen.