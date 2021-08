Die Weinernte ist vorbei, eine andere Lese aber ist noch in vollem Gange: Die Kastanien-Saison läuft. Wo sind beliebte Sammelplätze? Was zeichnet die stachelige Frucht aus? Und müssen sich die Südpfälzer wegen Klimastresses und Käferbefalls Sorgen um ihren Lieblingsbaum machen?

Die Kastanie ist beliebt bei einheimis chen Sammlern und eine Attraktion für Touristen. So führt auf rund 60 Kilometern Länge der Pfälzer Keschde-Wanderweg von Hauenstein über Annweiler, Leinsweiler, Edenkoben, St. Martin bis nach Neustadt zum Hambacher Schloss, das in früheren Zeiten Keschdeburg genannt wurde. Ein Beispiel für eine fast schon alleenartige, mit Kastanienbäumen gesäumte Straße ist die zwischen Appenhofen und Heuchelheim verlaufende L 493. Dort trifft man derzeit, speziell an trockenen Tagen, auf Sammler zuhauf. Es handelt sich meist um „Sammel-Laien“, die keine speziellen Plätze kennen, die sie gezielt zum Sammeln ansteuern. Auch viele Touristen sind dort zu finden, die sich innerhalb weniger Minuten eine Tüte vollmachen.

Andere zieht es dann doch direkt in den Wald. An einem Pfad, der bei Burrweiler von der K 58 aus links in den Wald abzweigt, finden sich auf der Strecke zum alten Edesheimer Steinbruch viele Kastanienbäume. „Die hingen dieses Jahr auch wieder mit den grünen Igeln voll“, sagt Edelbert Hartkorn. Der 81-Jährige aus Burrweiler ist oft im Wald unterwegs, häufig rund um die St.-Anna-Kapelle. „Mit der Größe der Knollen kann man in diesem Jahr durchaus zufrieden sein“, sagt Hartkorn.

„In vielen Knollen finden sich Würmer“

In der Nähe der Kapelle hatte auch Monika Rehm aus Edesheim Erfolg. Zusammen mit ihrem Mann Manfred sammelte sie innerhalb von zwei Stunden rund zehn Kilogramm der braunen Knollen. „Da hatten wir richtig Glück. Dass wir so viele finden würden, war nicht zu erwarten. Auch die Größe ist in Ordnung“, sagt die Sammlerin. Einen Teil ihrer Ausbeute wird Rehm in einer Kastanientorte verbacken. Das Rezept dazu fand sie vor rund 20 Jahren in einem kleinen Heftchen, das die Nudelfabrik in Großfischlingen herausgab.

Nicht so euphorisch gibt sich hingegen Magdalena Boos. Sie wohnt ebenfalls in Edesheim und sammelt Kastanien schon von Kindesbeinen an. Auch sie war in diesem Jahr schon mehrfach im Wald unterwegs. „Bis dato komme ich vielleicht auf zehn Kilogramm, die ich gesammelt habe. Vielleicht wird es bei den späten Sorten noch etwas besser, aber große Hoffnung habe ich nicht, da ich denke, dass der Regen in diesem Jahr einfach zu spät kam.“ Auch bei der Sportschule Edenkoben war sie unterwegs, doch auch dort hielt sich die Ausbeute in Grenzen. „Die Qualität ist nicht gerade das Wahre. In vielen Knollen finden sich Würmer“, sagt die 71-Jährige. Alleine 30 bis 40 Kilogramm Kastanien benötigt sie eigentlich jährlich, um ihren Neffen zu versorgen, wenn dieser mit Freunden ein privates „Keschefeschd“ feiert.

Wassermangel macht Kastanien zu schaffen

Kurz vor der Sportschule Edenkoben führt ein Weg rechts hinein in den Wald. Dort stellte Boos unlängst fest, dass zwei große, ältere Kastanienbäume umgefallen sind. „Das wird wohl an der Trockenheit der letzten Jahre liegen. Darüber hinaus kann man aber am Zustand des Bodens sehen, dass dort auch Wildschweine buddeln.“ Boos sagt, dass sehr viele Menschen im Wald unterwegs seien, die dann eben auch Kastanien sammelten. Die einen weniger, die anderen mehr. „In dieser Woche war ich unterwegs, als ein Auto mit Kennzeichen Tübingen vorfuhr. Es stiegen drei Damen mit Kindern aus. Alle waren mit Eimern ausgerüstet. Da nimmt das Sammeln dann schon professionelle Züge an.“

Zur Kastanienernte in diesem Jahr äußert sich Förster Thomas Kaber vom Forstrevier Wolfseck – auch vor dem Hintergrund der Sommertrockenheit der vergangenen Jahre. Von dieser seien nicht nur Nadelbäume, sondern auch alte Kastanienbäume betroffen. „Der aufmerksame Waldbesucher merkt das jetzt im Oktober beim Kastaniensammeln ganz deutlich“, sagt Kaber. Dieses Jahr trügen nämlich nicht alle Bäume Früchte. Der Grund sei die Trockenheit des Sommers, denn vielen Bäumen habe das Wasser zur Ausbildung großer Früchte gefehlt. „Dennoch wird jeder Waldbesucher Kastanien finden können, denn überall in unseren Wäldern stehen ordentlich fruchttragende Bäume“, sagt Kaber.

Bäume können sich an Klima anpassen

Denn die Kastanie kann den Klimawandel noch gut bewältigen. Durch Trockenheit, Hitze und dem Borkenkäferbefall seien viele Wälder stark bedroht. In vielen Waldgebieten des Landes seien große Kahlflächen entstanden, welche nun erst wieder zu Wald entwickelt werden müssten. Hier komme die Kastanie ins Spiel, da sie eine Baumart sei, die sich aller Voraussicht nach an die sich ändernden Klimabedingungen in unseren Breiten gut anpassen werde, sagt Kaber. Aus diesem Grund kommen Forstbaumschulen in die hiesigen Wälder, um Kastanien für die Aufzucht junger Bäume zu sammeln. Das geschieht in besonders guten Beständen, sogenannten Saatgutbeständen. Im Forstrevier Wolfseck sammeln Baumschulen in den Gemeindewäldern Weyher und Rhodt Saatgut für die Wiederbewaldung. So könne die heimische Keschde für die Wälder im Land einen wichtigen Beitrag leisten, sagt Kaber.

Auch sein Team hat dieses Jahr schon Kastanien gesammelt, aber nicht zum Essen, sondern um diese in Waldgebieten auszusäen, in denen die Kastanie zurzeit noch nicht vorkommt. So zum Beispiel im Gemeindewald von Burrweiler. Durch das Einbringen der Kastanien in diese Bestände will der Förster die Artenvielfalt und somit die Anpassungsfähigkeit der Wälder an die sich stark ändernden Klimabedingungen erhöhen.

Kastanienhain im Modenbachtal

Am Eingang des Modenbachtals, Nahe der Buschmühle, liegt übrigens ein neu angelegter Kastanienhain. Zwischen den Wiesen im Edesheimer Gemeindewald hat der Forst schon 2016 zwölf Kastanienbäume in einem Hain angepflanzt. Sieben unterschiedliche Kastaniensorten wachsen hier auf einer Wiese, ähnlich einer Streuobstwiese. Dieser auch aus Sicht des Naturschutzes wertvolle Hain wurde jetzt pünktlich zur Keschdesaison mit einem witterungsgeschützten Rastplatz und einer großen Infotafel ausgestattet. Hier können Wanderer und Interessierte zwischen seltenen Kastaniensorten rasten, sich informieren und die Aussicht auf die umliegenden Kastanienwälder genießen.