Wenn es nach den Verantwortlichen der Edenkobener Verbandsgemeinde-Verwaltung gegangen wäre, würde am Freitag der neu geschaffene Posten des Klimaschutzmanagers erstmals besetzt sein. Doch daraus ist nichts geworden.

Klimaschutz ist in aller Munde. Auch Städte und Gemeinden wollen ihren Beitrag dazu leisten, benötigen aber auch Impulse. Liefern können sie Fachkräfte, meist Klimaschutzmanager. Landauf landab sind sie gefragt. Der Bund fördert die Stellen, weshalb es dadurch einen weiteren Anreiz für Kommunen gibt, Ideengeber zu den Themen Photovoltaik, Ladesäulen und Co. einzustellen.

In der Verbandsgemeinde Edenkoben ist die Verwaltung in der glücklichen Lage, einen Klimaschutzmanager an der Angel zu haben. Nur kann die Person noch nicht zum 1. Juli loslegen, wie es sich die Verbandsgemeinde gewünscht hat und wofür die potentielle Kraft auch bereitstehen würde.

Frühestens ab 1. November im Einsatz

Wie die Verbandsgemeinde auf Nachfrage der RHEINPFALZ mitteilt, kann die neue Kraft erst zum Spätjahr ihr Büro in der Verwaltung beziehen. Der frühmöglichste Startpunkt sei der 1. November, habe das Bundesumweltministerium mitgeteilt. Der Grund: Der Förderantrag für die betreffende Stelle sei noch nicht bearbeitet, und zwar seit mehr als einen halben Jahr nicht, sagt Verbandsbürgermeister Olaf Gouasé. „Es ist eine Zumutung, mit welch einer Geschwindigkeit bei der zuständigen Behörde gearbeitet wird“, ärgert sich der Christdemokrat. Vor allem weil es auch nicht möglich sei, den Posten vor Eintreffen des Förderbescheids zu besetzen. Solch eine vorgezogene Maßnahme bei geförderten Projekten sei nicht unüblich.

Unerträglich sei die Situation nicht nur für die Verbandsgemeinde, sondern auch für den künftigen Mitarbeiter. Die Person könne doch nicht einfach hingehalten werden, bis der Förderbescheid eintreffe, sagt Gouasé. Deshalb soll eine Übergangslösung geprüft werden.