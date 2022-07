Ein Antrag der Fraktion der Grünen hinsichtlich der Klimaneutralität in der Stadt Edenkoben fand einhellige Zustimmung. Laut Vorstellung der Grünen soll die Stadt bis 2035 so weiterentwickelt werden, dass sie klimaneutral wird und so zum Klimaschutz beiträgt. Eine Kommune gilt als klimaneutral, wenn ihre Bewohner nur noch ein sogenanntes „klimaverträgliches Maß“ an Treibhausgasen verursachen, was nach aktuellem Stand jährlich weniger als zwei Tonnen Kohlendioxid (CO 2 ) pro Einwohner wären. 2020 lag der Durchschnittswert in Deutschland allerdings noch bei rund 11,6 Tonnen CO 2 . Die vom Stadtrat bereits beschlossene interfraktionelle Arbeitsgruppe soll diesen langjährigen Prozess begleiten, Vorschläge entwickeln und regelmäßig Rückmeldungen zum Stand der Zielerreichung geben. Geplant ist auch die Zusammenarbeit mit dem Klimamanager der VG Edenkoben.