Die während der Bauphase aufgestellten Bauzäune im Ambertpark sind einem Staketenzaun aus Kastanienholz gewichen. Jetzt soll auch eine gespendete Klima-Eiche gepflanzt werden.

Benjamin Burckschat, Beigeordneter mit dem Geschäftsbereich Jugend, Soziales und Generationen, berichtet über die Neuerungen im Ambertpark: „Wir freuen uns sehr, dass wir unser schönes Kleinod in unserer Stadt aufwerten konnten. Es fehlt nun nahezu an nichts, bis auf eine schmerzlich vermisste Nestschaukel.“ Diese konnte laut Burckschat in der ersten Planung aus finanziellen Gründen nicht berücksichtigt werden. Dennoch möchte die Stadt versuchen, eine entsprechende Schaukel anzuschaffen. Diese würde gut 4000 kosten. Eine Anschaffung wäre somit nur durch Spenden möglich. „Wir sind über jede Spende dankbar und könnten insbesondere den kleineren Kindern eine Freude bereiten“, sagt Benjamin Burckschat.

Dank der Initiative von Gregor Seitz, Forstamtleiter des Forstamtes Annweiler, wird am Dienstag um 13 Uhr eine durch Landesforsten Rheinland-Pfalz gespendete Klima-Eiche im Ambertpark gepflanzt. Die Bevölkerung ist zu der Pflanzung herzlich eingeladen. Seit 2016 übergibt das Haus der Nachhaltigkeit jährlich mehrere sogenannte Klima-Bäume an Gemeinden im Pfälzerwald und in dessen Umfeld. Die Klima-Bäume werden ganz bewusst nur aus den von Gästen des Hauses der Nachhaltigkeit eingeworbenen Spendengeldern finanziert.

Info

Wer den Ambertpark unterstützen möchte, kann dies über eine Spende an die Konten der Verbandsgemeinde Annweiler tun unter dem Stichwort: Spielplatz. Sparkasse Südpfalz IBAN: DE58 5485 0010 0010 0002 06 oder VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG. IBAN: DE39 5489 1300 0005 0005 05.