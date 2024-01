Ein großer, bunter, drei mal drei Meter großer Kletterwürfel vor dem Eingang zur Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie am Pfalzklinikum in Klingenmünster zieht schon seit geraumer Zeit viele Blicke auf sich. Nun wurde er offiziell übergeben, obwohl die Wetterlage das Klettern bei frostigen Temperaturen nicht zulässt.

Der Boulderwürfel aus wetter- und wasserfesten Siebdruckplatten ist eine neue Attraktion auf dem Klinikgelände und lädt alle zum Klettern ein: Kinder-und Jugendliche des Klinikums, Beschäftigte und auch Wanderer, die vorbeikommen. „Wer möchte, kann sich an unserem Würfel im Klettern ausprobieren. Allerdings müssen die Regeln eingehalten werden“, unterstrich Chefarzt Günter Stratmann, der sich auch gleich an den bunten Griffen versuchte, mit denen etliche Routen an den Wänden geklettert werden können.

Bunte Elefanten, Kängurus und Muscheln als Griffe ermöglichen das Klettern, Hackschnitzel rund um den Würfel sorgen für den notwendigen Schutz, falls doch mal jemand den Halt verliert. Den Bau des Würfels ermöglichten Spenden der familiären Gundrum-Blanz-Stiftung und der Förderverein der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Stratmann und der Pädagogisch-Pflegerische Leiter Markus Geib dankten für die finanzielle Unterstützung Professor Bernhard Blanz und Karin Sachs als Vorsitzender des Fördervereins.

Beide Organisationen unterstützen regelmäßig Projekte der Einrichtung. Blanz war über 20 Jahre lang Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Jena und ist nach seiner Pensionierung zurückgekehrt in die Südpfalz. Er weiß, wie wichtig finanzielle Unterstützung für solche Projekte ist, im Pfalzklinikum ebenso wie in seiner ehemaligen Klinik in Jena: „Unsere Stiftung unterstützt, ohne Vorgaben zu machen. Wir haben Vertrauen und können immer sehen, wo unsere Stiftungsgelder eingesetzt werden, so wie hier beim Boulderwürfel“. „Wir werden den Würfel natürlich therapeutisch und pädagogisch nutzen, es bedarf Überwindung, aber Mut und Selbstsicherheit werden gefördert“, erklärte Mototherapeut Markus Flörchingerl.