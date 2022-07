Interessante Projekte für eine nachhaltige Zukunft sind am 20. August während der Veranstaltung „1 x Zukunft und zurück“ in Kirrweiler zu sehen. Es gibt auch eine Kleider-Tausch-Börse.

Die Kleider-Tausch-Börse der SDG-Zukunftswerkstatt setzt sich an diesem Tag zum zweiten Mal für einen verantwortungsvollen Konsum ein. Statt neue Kleidung zu kaufen, kann jeder Kleider abgeben, tauschen oder einfach mitnehmen. Vorteile gibt es für alle: Der Kleiderschrank ist ausgemistet, neue Favoriten haben Platz – und die Umwelt wird geschont. Während der Kleider-Tausch-Börse können Interessierte von 11 bis etwa 17 Uhr in der Kulturscheune an bereitgestellten Tischen ihre Kleidung, Accessoires, Taschen, Gürtel, Schuhe auslegen.

Wer an der Kleider-Tausch-Börse teilnehmen möchte, kann schon jetzt für den 20. August gute Kleidung sammeln. „Damit verlängert sich die Lebensdauer der Textilien, jeder kann seinen ökologischen Fußabdruck verkleiner und ein Stück gutes Leben für die Zukunft schaffen“, erklären die Initiatoren.

Info

Infos und Anmeldungen (bis 11. August) bei Barbara Brähler-Dörr unter 06321 959599 oder E-Mail arnika61@gmx.de.