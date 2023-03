Neben dem seit 1988 bestehenden Seniorennachmittag der Protestantischen Kirchengemeinde gibt es in Freimersheim künftig auf Initiative der beiden ehrenamtlichen Seniorenbeauftragten, Lisa Eipper und Ingeborg Kaiser, unter dem Dach der Gemeinde ein weiteres Angebot für Menschen ab 65 Jahren. Die Senioren treffen sich an jedem dritten Dienstag im Monat, das nächste Mal also am 21. März, 14.30 Uhr, in der Frimarhalle, wobei sie sich dann immer mit neuen Schwerpunkten beschäftigen. Einmal im Quartal will man gemeinsamen ausgehen, wenn möglich verbunden mit einer Wanderung oder einer Radtour, zudem soll einmal im Jahr ein Ganztagsausflug organisiert werden. Auch die Zusammenarbeit mit der Bücherei und den Vereinen soll forciert werden. Einen Namen und ein offizielles Logo gibt es für die Gruppe schon: Sie nennen sich die Kleeblatt-Senioren. Weitere Infos gibt es bei Lisa Eipper unter Telefon 06347 6060127.