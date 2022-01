In der protestantischen Kirche in Annweiler wird beim Gottesdienst am Sonntag anstatt der Orgel der Grotrian-Steinweg-Flügel des Vereines Freundeskreis Kirchenmusik zu hören sein. Es konzertiert Gerhard Betz, der seit vergangenem Jahr in der Stadtkirche Klavier-Konzerte aufführt. Neuerdings sollen an jedem dritten Sonntag im Monat flottes, klangvoll-rhythmisches „Neues geistliches Liedgut“ für mehr Schwung sorgen.