Am heutigen Mittwoch feiert Klaus Jung, ehemaliger Direktor der Raiffeisenbank Südliche Weinstraße eG, seinen 90. Geburtstag. Am 1. April 1958 übernahm er als 24-Jähriger die Leitung der damaligen Raiffeisenbank Göcklingen. Schon 1970 wurde er in den Vorstand der Gebietsraiffeisenbank Landau-West eG berufen. Seit 1983 ist er Träger der Ehrennadel in Silber des Deutschen Genossenschafts- und Raiffeisenverbandes.

In die Ära Jung fallen der Bau des Bank- und Lagergebäudes sowie der Lagerhalle in Göcklingen, Umbaumaßnahmen in Eschbach, Arzheim, Ilbesheim, Leinsweiler und Queichheim. Mehrere Filialen konnten mit Unterstützung des Jubilars neu eröffnet werden. Auch wenn die Warenlager heute nicht mehr die Bedeutung wie früher haben, waren sie damals wesentlicher Bestandteil einer positiven Entwicklung.

Entscheidende Jahre

Klaus Jung, schon Jahrzehnte in Landau wohnhaft, war an der Fusion einiger Banken zur Raiffeisenbank Kreis Landau-West eG maßgeblich beteiligt. Durch die Fusion mit der Raiffeisenbank Mittleres Klingbachtal eG, Billigheim, zur Raiffeisenbank Südliche Weinstraße eG im Jahr 1995 wurden die Weichen neu gestellt. Seit 2017 firmiert das Bankinstitut unter dem Namen VR-Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG mit Sitz in Bad Bergzabern.

Zuverlässigkeit und Bescheidenheit zeichnen den Jubilar aus, der auch scherzhaft „Mister Raiffeisen“ genannt wird. Seit 1996 ist Klaus Jung in Ruhestand.