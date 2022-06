Die Musikschule Klanghof Impflingen lädt für Sonntag von 14 bis 18 Uhr zu ihrem Sommerfest ein. Kinder und Jugendliche werden Besuchern ihr Können zeigen, vorgesehen sind drei kurze Konzertblöcke. Das Flötenorchester unter Antonia Krutz wird spielen, die Jüngsten von 4 bis 6 Jahren zeigen, was sie schon gelernt haben, zudem gibt es Blockflöten- und Querflötenmusik sowie Klavierspiel. Für die Kinder gibt es noch ein Programm mit Instrumenten basteln und einem Quiz rund um die Musik. Der Erlös des Festes geht an den Förderverein. Der Eintritt ist frei. Infos gibt es per E-Mail an kontakt@klanghof-impflingen.de.