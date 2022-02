Auf der Kreisstraße zwischen Impflingen und Mörzheim wird es vorerst keine Geschwindigkeitsmessgeräte geben. Anwohner des Neubaugebietes Am Apfelgarten am Impflinger Ortsrand hatten sich beschwert, dass innerorts auf dieser Kreisstraße zu schnell gefahren werde. Sie hatten vorgeschlagen, die Verkehrsteilnehmer mittels Anzeigetafeln darauf hinzuweisen, wie schnell sie unterwegs sind, damit sie bei Geschwindigkeitsüberschreitungen auf die Bremse treten. Nicht zuletzt wegen der Kosten von rund 2500 Euro pro Gerät sprach sich der Gemeinderat erst einmal gegen eine Anschaffung der Geräte aus. Das Gremium entschied stattdessen, das Ortseingangsschild einige Meter in Richtung Mörzheim zu versetzen, um Besserung zu bewirken. Im Frühjahr soll durch den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Geschwindigkeitsberechnungen geben, um festzustellen, inwieweit die Beschwerden der Anwohner berechtigt sind.