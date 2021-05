Viel Abstand, Desinfektionsmittel am Eingang, Mundschutz und Handschuhe auf den Tischen, Live-Übertragung im Fernsehen – bei der Stadtratssitzung am Mittwoch in Annweiler war vieles anders als sonst. Was blieb wie immer, ist die Schuldenlast, die die Trifelsstadt erdrückt. Daran habe das Land schuld, waren sich alle einig. Werden sie gegen es vorgehen?

Die SPD-geführte Landesregierung hat in Annweiler noch nicht mal mehr die eigene Parteibasis hinter sich. SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Erich Sobiesinky ließ kein gutes Haar an Mainz in Sachen Finanzausstattung der Kommunen. „Was spricht gegen eine Klage gegen das Land?“, fragt er. Seine Partei werde dafür bald einen Prüfauftrag aufs Tapet bringen, kündigte er an. Schließlich gehe es „um das Wohl unserer Bürger“.

Annweiler hat am Mittwoch seinen Haushalt 2020 verabschiedet (wir haben die Eckdaten am Dienstag vorgestellt). Die Finanzlage des 8000-Einwohner-Städtchens ist desaströs – schon seit Jahren. Die Stadt ist aufgefordert, an jeder Ecke zu sparen. Aber selbst wenn sie all ihre freiwilligen Aufgaben wie Museum, Bücherei oder Jugendhaus aufgeben würde, käme sie aus der Schuldenspirale nicht heraus. Es seien in dem Bereich ja schon schweren Herzens Einschnitte gemacht worden, wie das Schließen zweier Spielplätze, führte Sobiesinky an. Aber eine Stadt könne diese Leistungen nicht ganz auf Null fahren, dann sei sie für die Bürger nicht mehr attraktiv und zum Sterben verurteilt.

Beim Rheinland-Pfalz-Tag „einiges falsch gelaufen“

Durch die Bank waren sich die Ratsmitglieder einig, dass das Land seine Kommunen am langen Arm verhungern lässt. Aktuell laufen drei Gerichtsverfahren, bei denen geprüft wird, ob die Finanzausstattung durch das Land noch verfassungskonform ist. Fraktionsvorsitzender Wolfgang Karch schlug für die Grünen vor, sich der Klage anzuschließen. Ein Etat sollte nicht nur das Nötigste verwalten, sondern auch Gestaltungsmöglichkeiten bieten. Eine große Schuldenlast habe der Rheinland-Pfalz-Tag 2019 der Stadt beschert – 313.000 Euro. Dass Landesfest nach Annweiler zu holen, sei gut gemeint gewesen, „aber es ist auch einiges falsch gelaufen“, fand Karch.

In die gleiche Kerbe schlug FWG-Fraktionsvorsitzender Matthias Gröber. Zehn Jahr hätte man die Spielplätze mit diesem Geld finanzieren können, rechnete er vor. Trotz der prekären Situation sei es gelungen, im Etat nachhaltige Investitionen einzuplanen, die Annweiler infrastrukturell nach vorne bringen. Das sei dem neuen Stadtvorstand zu verdanken, der Transparenz, Gemeinschaft und Wertschätzung lebe. Dass es eine neue politische Kultur in Annweiler gebe, lobten auch Carmen Winter und Emil Straßner im Namen der Koalitionspartner CDU und FDP.

AfD: „Protest gegen Ausbeutung durchs Land“

Steffen Kremser (AfD) rechnete die Anstrengungen der Stadt hoch an. Trotzdem stimmte er dem Haushalt nicht zu. Grund: „Um gegen die Ausbeutung der Kommunen gegen das Land zu protestieren.“ Der Etat von Annweiler sei eine Schande für die Landesregierung. „Wir bekommen alles diktiert, von kommunaler Selbstverwaltung kann keine Rede sein“, fand er. Auch die SPD stimmte gegen den Haushalt. Bei ihr lag es aber daran, dass sie für Revierförster Harald Düx eine höhere Besoldung forderte, da er als Geschäftsführer der städtischen Forstgesellschaft Trifels Natur weitreichendere Aufgaben habe als andere Revierförster. Ihr Haushaltsbegleitantrag fand jedoch keine Mehrheit.