In Kirrweiler wird der Klärschlammlagerplatz an der Kläranlage überdacht. Nach Angaben der Verwaltung werden die Verbandsgemeindewerke den Klärschlamm in der Verbrennungsanlage Mainz entsorgen, sobald diese fertig gestellt ist. Die Preise für die Entsorgung seien in den vergangenen beiden Jahren enorm gestiegen, weitere Preissteigerungen würden erwartet, so die Verbandsgemeindeverwaltung. Umso wichtiger sei es, die abzufahrende Menge gering zu halten. Durch Regen würde die Masse des getrockneten Schlamms vergrößert. Die Überdachung kostet rund 210.000 Euro brutto. Außerdem wird die Zaunanlage inklusive Toranlage an der Kläranlage erneuert. Diese ist laut Verwaltung noch aus den 90er Jahren, das Tor sei sehr reparaturanfällig. Die Anlage kostet rund 45.000 Euro brutto. Für die Kläranlage wird außerdem eine Potenzialstudie in Auftrag gegeben. Ziel dabei ist es, den Energiebedarf zu bewerten und eventuell zu senken.