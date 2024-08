Die Buchmann-Kartonfabrik in Sarnstall ist eine Welt für sich – fast wie eine kleine Stadt. Da wundert es nicht, dass sie auch eine eigene Kläranlage hat. Und diese hat gigantische Ausmaße. Wie das Wasser dort gereinigt wird, bevor es wieder in die Queich fließt, können 30 Leser bei unserer nächsten Sommeraktion erfahren.

Ob Müslikarton oder Pizzaschachtel – bekannte Marken wie Dr. Oetker und Unilever lassen ihre Verpackungen in Sarnstall herstellen. Der Kartonhersteller Buchmann ist mit rund 320 Mitarbeitern einer der wichtigsten Arbeitgeber in der Region. Im vergangenen Jahr hat die Weig-Gruppe aus der Eifel den Traditionsbetrieb übernommen, in dem jährlich 260.000 Tonnen Faltschachtelkarton hergestellt wird. Und dafür ist eine immense Menge an Wasser nötig.

Das holt sich Buchmann aus der Queich. Und dorthin geht es danach auch wieder zurück. Natürlich darf nur unbelastetes Wasser in den Fluss eingeleitet werden. Die Reinigungsarbeit übernimmt die hauseigene Kläranlage – beziehungsweise korrekt: Betriebswasserbehandlungsanlage – direkt neben der Fabrik mit der markanten Klinkerfassade in dem Annweilerer Stadtteil. 4,3 Millionen Liter Wasser fließen jeden Tag durch die Anlage. Sie ist so leistungsfähig, dass sie das Abwasser der Bewohner des ganzen Landkreises Südliche Weinstraße aufbereiten könnte. Und hätte sogar noch etwas Luft nach oben.

Anmeldung bis Montag

Die Reinigungsarbeit übernimmt ein riesiger Trupp aus ganz kleinen Helferlein. Hungrige Bakterien fressen sich im Wasser die Bäuche am Schmutz voll und bauen die belastenden Stoffe ab. Wie die Prozesse in den verschiedenen Klärstufen ablaufen und noch mehr über die mikrobisch-kleinen Vielfraße erfahren Sie bei unserer RHEINPFALZ-Sommeraktion am Donnerstagnachmittag. Werksleiter Andreas Klumpp wird 30 Lesern eine Führung durch die Anlage geben. Dafür ganz wichtig: Bitte an festes Schuhwerk denken.

Anmeldung

Wer Interesse hat, hinter die Kulissen der Buchmann-Kläranlage zu schauen, der kann sich bis Mittwoch, 10 Uhr, per E-Mail an redlan@rheinpfalz.de melden, Stichwort „Buchmann“. Sollte es mehr Bewerber als Plätze geben, entscheidet das Los. Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und erfahren die Details.