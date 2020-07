Ab August gehen die Kitas in den Regelbetrieb über, vorsorgliche Kita-Schließungen seien dann nicht mehr möglich. Darauf weist Dietmar Ullrich, Sprecher des Kita-Kreiselternausschusses SÜW, hin.

Im Fall in Herxheimweyer sei die Schließung der Kita zu Beginn der vergangenen Woche nur möglich gewesen, weil sich die Kitas noch im eingeschränkten Regelbetrieb befinden. Ab August starte der Regelbetrieb in den Kitas wieder. Dadurch gelte wieder der Rechtsanspruch auf Betreuung und die per Betreuungsvertrag garantierten Zeiten „ohne Beeinträchtigung durch das Infektionsschutzgesetz, und zwar für alle Familien und Kitas.“ Halte man sich nicht daran, drohten Klagen. Kitas könnten Kinder mit gewissen Krankheitssymptomen isolieren und die Eltern bitten, sie abzuholen.