Die protestantische Kita in Heuchelheim-Klingen wird erweitert, um die Vorgaben des seit Sommer im Land geltenden Kita-Zukunftsgesetzes erfüllen zu können. Da die Gemeinde die Bauträgerschaft für die Einrichtung übernommen hat, muss sie auch die Kosten für die Maßnahmen tragen. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Zimmerarbeiten an eine Firma aus Birkenhördt vergeben. Der Kostenpunkt: rund 44.500 Euro. Die Kita erhält zwei weitere Gruppenräume und einen Schlafraum. Für den Umbau erhält die Kommune Landeszuschüsse in Höhe von 151.000 Euro, der Kreis beteiligt sich an den Kosten mit rund 64.200 Euro.