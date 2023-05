Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Insheim soll eine neue Kindertagesstätte gebaut werden. In der jüngsten Gemeinderatssitzung, die gemeinsam mit dem Bauausschuss abgehalten wurde, einigten sich beide Gremien einstimmig auf eine Zwei-Geschoss-Variante, die in unmittelbarer Nähe zur Kirche entstehen wird.

Für den pädagogischen Alltag wurde extra ein Konzept auf Basis jener Bauvariante entwickelt. Wie Ortsbürgermeister Martin Baumstark (CDU) auf Anfrage der RHEINPFALZ erklärt, zeigt