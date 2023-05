Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kita in Roschbach wird erweitert. Der Anbau wird notwendig, um die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes des Landes umsetzen zu können. Wie viele Betreuungsplätze gibt es nach Ende der Arbeiten?

Seit Sommer vergangenen Jahres weht ein neuer Wind in den rheinland-pfälzischen Kitas. Seitdem sollte in den Einrichtungen in absehbarer Zeit mindestens eine siebenstündige durchgehende Betreuung