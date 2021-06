Die kommunale Kindertagesstätte „Wiesenwichtel“ in Edesheim darf sich ein halbes Jahr nach der Eröffnung über neue Anschaffungen freuen. Die Gemeinde investiert unter anderem in neue Möbel, Spielzeuge und Kücheneinrichtungsgegenstände. Die Gemeinde habe sich bei der Planung auf die Vorgaben der Verwaltung verlassen müssen und die Ausstattung damals dementsprechend gewählt, teilt Ortsbürgermeisterin Sigrid Schwedhelm-Schreiner (FWG) auf Anfrage mit. „In der täglichen Praxis wurde aber festgestellt, dass es weitere Bedarfe gibt, die wir nun erfüllen werden.“ Ab Sommer werden in der Kita 50 Kinder betreut und größtenteils verpflegt. Für die Neuanschaffungen hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen Nachtragshaushalt verabschiedet.