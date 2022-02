Für die Erweiterung der Kita und den Ausbau des Bauhofs greift die Ortsgemeinde Walsheim in den nächsten beiden Jahren tief in die Tasche. Leisten kann sie sich das.

In seiner jüngsten Sitzung verabschiedete der Gemeinderat den Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023. Während sich für das laufende Jahr im Ergebnishaushalt ein Minus von 235.450 Euro ergibt, sind für 2023 Mehreinahmen von 103.750 Euro geplant. Letztere sind auf zu erwartende erhöhte Steuereinnahmen zurückzuführen. Am Ende des Jahres 2022 wird die Gemeinde über ein Eigenkapital von rund 3.86 Millionen Euro verfügen, Ende 2023 über 3,96 Millionen.

Auf der Ausgabenseiter fallen für den Ausbau einer barrierefreien Bushaltestelle 65.000 Euro im laufenden Haushaltsjahr an. Diese werden aber voraussichtlich durch Landeszuschüsse abgefedert. Für die aufgrund des neuen Kitagesetzes notwendige Erweiterung der örtlichen Kita sind in diesem Jahr 50.000 Euro und 2023 100.000 Euro vorgesehen. Ebenfalls einer Erweiterung bedarf der Bauhof der Gemeinde. Hier wird mit Kosten von 50.000 Euro kalkuliert. Saniert wird der Gehweg entlang der Nußdorfer Straße. Planungskosten von 10.000 Euro im Jahr 2022 folgen für den tatsächlichen Ausbau dann 100.000 Euro in 2023.