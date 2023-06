Nachdem Roland Gruschinski als Bürgermeister zurückgetreten ist, hat er mit Blick auf den immer noch nicht erledigten Kita-Umbau Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltung heftig kritisiert. Aus dem Kreishaus werden die Vorwürfe nun zurückgewiesen.

Die Kreisverwaltung habe 13 Monate für die Genehmigung des Bauantrags gebraucht, monierte Gruschinski. Weil sich dadurch der Beginn der Arbeiten verzögert hat, steht laut dem Ex-Bürgermeister der Zuschuss von 140.000 Euro, den der Kreis SÜW gewährt hatte, auf der Kippe.

„Der Zuschuss des Landkreises steht nicht auf der Kippe, sondern bleibt bestehen“, schreibt Kreissprecherin Marina Mandery nun in einer Stellungnahme. Der Kreisausschuss habe das Thema in seiner jüngsten Sitzung am vergangenen Montag behandelt und einstimmig beschlossen, auf Widerruf des Bewilligungsbescheids zu verzichten. Auch, dass die Antragsgenehmigung 13 Monate gedauert habe, weist die Kreisverwaltung zurück. „Der Antrag ging am 18. Januar 2022 ein und wurde am 21. Dezember genehmigt.“ Funkstille habe es während dieser elf Monate nicht gegeben, sondern regelmäßigen Austausch zwischen den Beteiligten und der Kreisverwaltung.

Verwiesen wird in der Stellungnahme auch auf Probleme bei der Planung. „Wenn von Beginn an eine genehmigungsfähige Planung vorgelegen hätte, wäre es sicher schneller gegangen“, teilt Mandery mit. Im Falle der Kita Pleisweiler-Oberhofen seien die Themen Brandschutz und Grundstück besondere Herausforderungen gewesen. „Zwischen Januar und November 2022 hat sich das Bauamt der Kreisverwaltung unter anderem mit sechs Schreiben zum Kita-Antrag an die Verbandsgemeindeverwaltung Bad Bergzabern, die die Geschäfte der Ortsgemeinde Pleisweiler-Oberhofen führt, wenden müssen. Die Kreisverwaltung musste dabei unter anderem mehrfach fehlende Unterlagen anfordern.“