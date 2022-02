Die Kita in Essingen wird künftig wohl mehr Plätze brauchen als die bisher vorhandenen 125. Das kam in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zur Aussprache. Aktuell werden 60 Ganztagesplätze und 65 Teilzeitplätze angeboten. Der Gemeinderat will durch das Architekturbüro Bau Eins aus Kaiserslautern die Kosten für zwei Ausbauvarianten prüfen lassen. Im Gespräch ist eine Erweiterung der Einrichtung zu einer sechsgruppigen Kita mit bis zu 150 Betreuungsplätzen. Die zweite Variante sieht eine größere Erweiterung vor. Hintergrund für die letztere Variante ist die Tatsache, dass ein neues Baugebiet im Ort erschlossen werden soll und damit mehr junge Familien mit Kindern als Neubürger erwartet werden. In jedem Fall müsste auch die Kita-Küche vergrößert werden, damit alle Kinder eine Verpflegung erhalten können, wie es das Kita-Zukunftsgesetzes des Landes vorsieht.