Die Kindertagesstätte „Rappelkiste“ Ilbesheim ist im Bildungsministerium in Mainz mit dem MINT-Stern Rheinland-Pfalz 2024 ausgezeichnet worden. Der Preis war mit 1000 Euro dotiert, teilt die Einrichtung mit. Der MINT-Stern werde jährlich von VDI, VDE und dem Bildungsministerium in drei Kategorien verliehen (Kita, Grundschule, weiterführende Schulen). Die „Rappelkiste“ erhielt diese Auszeichnung für die vorbildliche Umsetzung ihres pädagogischen Konzeptes in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Die Einrichtung bietet den Kindern vielfältige Bildungsangebote im MINT-Bereich. Dazu zählen das „Enten- und Zahlenland“ zur mathematischen Bildung, Experimente, Forschungsprojekte und Exkursionen mit Beobachtungen in der Natur (Wetter, Jahreszeiten, Flora und Fauna).