Die Gemeinde Gleisweiler möchte ihre Kinder in einer anderen Kita betreut wissen. Kann sie das aber einfach so entscheiden? Das zweifelt ein Familienvater an.

Markus Spies wundert sich darüber, wie der Gemeinderat Gleisweiler in der Frage nach der Kita-Betreuung der Kinder aus seinem Ort vorgeht. Jedenfalls würde es sich in den jüngsten Berichten so lesen, als ob der Wechsel in eine andere Einrichtung beschlossene Sache sei.

Zum Hintergrund: Da Gleisweiler keine eigene Kindertagesstätte hat, werden die rund zehn Mädchen und Jungen aus dem Ort bislang in Frankweiler betreut. Im Gegenzug beteiligt sich die Gemeinde an den dortigen Kosten. Weil es nach Ansicht des Gemeinderates finanziell günstiger werden dürfte, die Kinder künftig nach Roschbach zu schicken, da die dortige Kita-Erweiterung weniger kosten soll als der angedachte Kita-Neubau in Frankweiler, hat sich das politische Gremium dafür ausgesprochen, sich umzuorientieren. Auch weil die Kinder später ohnehin die Grundschule in Roschbach besuchen.

Spies: „Finanzierungsfragen uninteressant“

Doch Spies, selbst Vater zweier Kinder im Kita-Alter, sieht das kritisch: „Die Gemeinde Gleisweiler hat weder das Recht noch die Kompetenz, einen Wechsel der Kita zu beschließen. Diese Entscheidung obliegt aus gutem Grund allein dem Jugendhilfeausschuss des Landkreises SÜW.“ Dieser entscheidet ausschließlich nach pädagogischen und bedarfsorientierten Kriterien. „Finanzierungsfragen der Kommunen spielen dabei keine Rolle“, betont Spies. In der Tat wird das Gremium die Angelegenheit erst in seiner nächsten Sitzung Mitte Juni diskutieren. „Die Entscheidung als reine Formsache zu behandeln, entzieht dem Jugendhilfeausschuss jede Daseinsberechtigung.“

Dem stimmt die Kreisverwaltung zu. Fakt ist aber auch, dass die Ortsgemeinden festlegen, wo und wie sie Kita-Plätze abbilden. Das Jugendamt kann innerhalb der Bedarfsplanung Einzugsbereiche festlegen, worüber der Jugendhilfeausschuss dann mit einem Grundsatzbeschluss entscheiden muss. Die Entscheidungen haben allerdings keine verbindliche Wirkung für die Familien. „Sie dienen vielmehr als Planungsinstrument für die Beteiligten. Heißt: Die Eltern haben weiterhin ein Wunsch- und Wahlrecht“, teilt die Kreisverwaltung SÜW auf Anfrage mit.

Ortschef liefer Argumente pro Zuwachs

Wie berichtet, kommt Roschbach der Zuwachs aus Gleisweiler ganz gelegen, weil sich erst dann die geplante Erweiterung der Kita trotz rückläufiger Kinderzahlen rentieren würde. Zumal die Kosten für den Anbau sowie die dauerhaften Betriebskosten für sie und die Gemeinde Flemlingen, die ihre Kinder ebenfalls nach Roschbach in die Kita schickt, geringer ausfallen würden. So hatte Ortschef Marco Brutscher argumentiert. Und: Sowohl für ihn als auch für seinen Gleisweilerer Amtskollegen Thorsten Rothgerber hatte zunächst die Entscheidung der Gemeinderäte Priorität. Sie würde es beide überraschen, wenn das Kreis-Gremium zu einer anderen Erkenntnis käme.

Auch eine andere Sorge von Markus Spies weist Brutscher zurück. Und zwar die, ob der Kita-Wechsel Gleisweiler am Ende teurer zu stehen kommen könnte. „Der Bestandsbau in Roschbach ist bereits 26 Jahre alt und hat damit seinen Zenit bis zur nächsten Sanierung überschritten“, meint Spies. Brutscher betont, dass im Zuge der Erweiterung auch im Bestandsbau Arbeiten vorgenommen werden. So würden unter anderem die Lichter und teilweise die Böden erneuert, sodass in diesen Punkten dann Ruhe herrschen werde.

Neue Zukunft für Frankweiler?

Wie es für die Gemeinde Frankweiler in Sachen Kita weitergeht, wird sich nach Angaben des Kreisjugendamtes erst nach den Bedarfsplanungsgesprächen zeigen. Bei diesen Beratungen, die alljährlich im Frühjahr für jede Kita anstehen, wird geprüft, welchen Bedarf die Familien haben. Dann weiß man beispielsweise, wie viel Personal benötigt wird und ob noch An- oder Umbauten erforderlich sind, um für die Zukunft abgesichert zu sein. Wobei die seit Sommer 2021 geltende Kita-Regelung im Land die meisten Gemeinden und Kita-Träger bereits dazu veranlasst hat, ihre Kita zu erweitern oder neu zu bauen, um die geforderte durchgehende Betreuungszeit sowie die Mittagsverpflegung der Kinder sicherstellen zu können. In manchen Orten wie in Frankweiler hat sich diese Sache aber verzögert.