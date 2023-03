Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Täglich meldet das Gesundheitsamt Corona-Fälle. Nun sorgt ein Blick in die Statistik für Verwunderung. In der Hochstadter Kita „Nussknacker“ wurde ein Kind positiv getestet – und 70 Kontaktpersonen wurden in Quarantäne geschickt. Wie kommt die hohe Zahl zustande? Und werden daraus Konsequenzen gezogen?

Eine Handvoll Corona-Fälle in Kitas und Schulen in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße trudeln fast täglich, vom Gesundheitsamt gemeldet, in der Redaktion ein.