Weil viele Eltern während des Corona-Lockdown Urlaub und Überstunden aufgebraucht haben, wird der Bedarf nach Kinderbetreuung immer größer. Die Anzahl der Kinder in Notbetreuung hat sich seit Beginn der Krise in den Herxheimer Kitas fast verdoppelt, Tendenz steigend. Darum wurde in der Gemeinde diskutiert, ob die Kitas wie üblich in den Sommerferien für zwei bis drei Wochen geschlossen werden oder ob sie offen bleiben sollen. Das Personal ist dazu bereit. Der Gemeinderat gab sein Okay. Sofern die Elternausschüsse mitziehen, steht einer Betreuung im Sommer nichts mehr im Weg. Dabei handelt es sich um eine erweiterte Notbetreuung, nicht um den regulären Betrieb. Der Bedarf der Betreuung muss gut begründet sein.