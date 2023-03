Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An defizitäre Haushalte und einen gewaltigen Schuldenberg hat man sich in Bad Bergzabern schon gewöhnt. Besser wird es auch in diesem Jahr nicht. Keine leichte Situation angesichts der großen Aufgaben, die die Zukunft für die Kurstadt bereithält.

Dass in Bad Bergzabern ein neuer Kindergarten gebaut werden muss, ist bekannt. 83 Kitaplätze fehlen aktuell in der Kurstadt. Spätestens ab 2026 sollen die ersten Kinder in der neuen