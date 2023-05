Das Thema Neubau einer Kindertagesstätte in Rhodt oder Weyher treibt den Rhodter Gemeinderat nach wie vor um. In der jüngsten Sitzung ließ Ortsbürgermeister Armin Pister (Aktive Bürger Rhodt) konkret die weitere Beauftragung von Kostenberechnungen auf die Tagesordnung setzen.

Die Ortsgemeinden Weyher und Rhodt hätten sich auf den Weg gemacht, die gesetzliche Regelung zur Betreuung der Kinder zu erfüllen. Das sagte Rhodts Bürgermeister Armin Pister im Gemeinderat. Dazu hat Rhodt einen Arbeitskreis gegründet, zu dem eine Delegation aus Weyher eingeladen wurde. Es gab auch schon zwei Verwaltungsbesprechungen, zu der sich beide Ortsgemeinderäte trafen. Ziel ist es, eine gemeinsame Lösung zu finden, wobei ein Neubau favorisiert wird. Es soll möglichst eine Kita gebaut werden, in der die Kinder beider Gemeinden betreuet werden.

Entscheidend sei nicht zuletzt die Finanzierbarkeit des Vorhabens, so der Ortschef. Der Arbeitskreis erarbeitete eine Strategie, um die Ziele zu erreichen. So wurde ein Grundstück gesucht, wobei man in Rhodt fündig wurde. Auch wurde ein Architekt zurate gezogen, der eine Machbarkeitsstudie samt Kostenschätzung erstellen wird. Man ist sich im Arbeitskreis darüber einig, dass nicht nur die Investition, sondern auch die Betriebskosten maßgeblich sind. Würde man sich für zwei Standorte entscheiden, entstehen laut der Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben in den nächsten 30 Jahren Kosten von 1,2 Millionen Euro.

Weyhers Bürgermeister hält Kostenberechnungen für lückenhaft

Der Weyherer Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) brachte die Alternative von zwei Standorten ins Gespräch. Er schätzt beispielsweise den Standortvorteil als sehr hoch ein. Die Fakten hinsichtlich der Kostendarstellung erachtet er als nicht ausreichend. Letztlich sollen nun die beiden Räte entscheiden, welche Kostenberechnungen sie noch für ihre Entscheidung brauchen. Dann sollen eventuell in der nächsten Ratssitzung Aufträge erteilt werden.

Armin Pister berichtete, dass der Rat in Weyher eine Machbarkeitsstudie wie auch eine Kostenschätzung für das dortige Luisenstift beauftragen möchte, um dieses eventuell als Kita zu nutzen. Hierzu würde jedoch die Kostenrelation für den Standort Rhodt fehlen. Nach Vorschlag des Architekten könnte eine Energieberatung eine Vergleichsgröße liefern. Der Rat folgte der Empfehlung und stimmte für eine solche Beratung. Sie wird circa 2000 Euro kosten, wovon wohl 1500 Euro bezuschusst werden. Der Rat ist der Ansicht, mit der Beauftragung der Energieberatung Weyher in seiner Entscheidung zu unterstützen. Da diese bei einem Verkauf des Gebäudes ohnehin notwendig sei, wäre die Investition ein weiterer Nutzen.