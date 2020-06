65 Kita-Kinder wurden für den Sommer 2021 in Roschbach angemeldet. Damit braucht der Kindergarten eine dritte Gruppe. Sonst könnten die Anforderungen des neuen Kita-Gesetzes nicht erfüllt werden, hieß es im Gemeinderat. Am 30. Juni wird es ein Treffen der Verantwortlichen aus Roschbach mit der Kreisverwaltung geben, bei dem festgelegt werden soll, welche Bauarbeiten in der Kita erforderlich sind. Laut Kita-Leiterin Anja Besenbeck besuchen derzeit 55 Kinder die Einrichtung, die eigentlich nur für 50 vorgesehen ist. Aktuell würde schon die Sporthalle der Grundschule als Gruppenraum genutzt. Der Rat beschloss, dass Architekt Kristoph Rheinwalt aus Edesheim an dem Treffen am 30. Juni teilnehmen soll, allerdings noch ohne Planungsauftrag. Die anstehenden Kosten werden zu einem Drittel von der Gemeinde Flemlingen mitgetragen, da auch deren Kinder die Kita besuchen. Der dortige Rat hat bereits grünes Licht auf der Basis von voraussichtlichen Kosten von 500.000 Euro gegeben.