Für Lukas Hoffmann hat sich ein Kindheitstraum erfüllt. Seit Monatsanfang leitet er die katholische Kita in seinem Heimatdorf Klingenmünster. Damit sorgt er für ein Novum.

Lukas Hoffmann besuchte als Kind die Kita St. Michael in Klingenmünster. Schon damals stand für ihn fest: Ich werde einmal Chef in unserer Kita. Mit viel Zielstrebigkeit hat er es tatsächlich geschafft. Nach der Schule entschied sich Hoffmann für ein Freiwilliges Soziales Jahr – natürlich in „seiner“ Kita im Landeckdorf. Danach schloss sich eine Ausbildung zum Kinderpfleger in der Elisabeth-Selbert-Schule in Karlsruhe an. Die beiden Praktika machte er – wie sollte es auch anders sein – wieder in Klingenmünster. Das erste in St. Michael, das zweite in der protestantischen Kita Tausendfüßler. Es folgte eine duale Ausbildung zum Erzieher. In der dreijährigen praktischen Ausbildung kam er zur Hälfte im Jugendwerk St. Josef in Queichheim und in der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Pfalzklinikum zum Einsatz. Die theoretische Ausbildung erfolgte in der Berufsbildenden Schule in Annweiler.

Nach bestandenem Examen verließ er 2019 für fünf Jahre Klingenmünster und arbeitete als Erzieher in der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee. „Es ist ein Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung. Hier bekam ich noch einmal weitere Erkenntnisse und Eindrücke in der Kinder- und Jugendarbeit, die mir auch hier in der Kita sehr hilfreich bei meiner Arbeit sein können“, erklärt Hoffmann. „Ich wusste genau: Irgendwann komme ich wieder heim nach Klingenmünster. Und nun bekam ich sogar die Chance, die Leitung zu übernehmen, so wie ich es mir schon als Kita-Kind gewünscht habe.“

Heike Pfaff wechselt nach Queichheim

Die Übernahme dieses Postens zum 1. November wurde möglich, weil sich die bisherige Leiterin Heike Pfaff für einen beruflichen Wechsel entschied. „2014 waren Lukas als Praktikant und ich zunächst als Aushilfe gemeinsam in der Kita St. Michael. 2015 übernahm ich die Krankheitsvertretung der Leitung“, erzählt die 46-Jährige, die künftig die Kita Mariä Himmelfahrt in Queichheim leitet. „Damals hat mich Lukas ermutigt: ,Heike, bewirb dich für die vakante Leitungsstelle, du schaffst das.’ Jetzt habe ich ihn ermutigt, meine Nachfolge anzutreten.“ Pfaff schloss im Sommer ihre Weiterbildung zur Fachwirtin ab. Nach Erhalt ihres Erzieherinnenexamens arbeitete sie im Anerkennungsjahr zunächst in der katholischen Kita in Göcklingen und wechselte dann in die protestantische Kita in Godramstein. Nach der Elternzeit kam die zweifache Mutter dann nach Klingenmünster.

„In den acht Jahren hier hat sich sehr viel verändert“, sagt Pfaff rückblickend. „Ein neues Kitagesetz trat in Kraft, eine Riesenumstellung brachte auch der Wechsel der Regionalverwaltung von Bad Bergzabern nach Germersheim mit sich. Drei langjährige erfahrene Mitarbeiterinnen verließen unsere Einrichtung, dazu gab es einen personellen Wechsel in der Pfarrstelle. Gleich vier unterschiedliche Seelsorger wurden nacheinander unsere Chefs. Hinzu kam die Corona-Zeit.“

Lukas Hoffmann ist in vielen Vereinen engagiert

Lukas Hoffmann hat eine genaue Vorstellung, was bei seiner neuen Aufgabe auf ihn wartet. Neben der halben Stelle für administrative Aufgaben freut er sich besonders auf die Arbeit mit den Kindern in den Gruppen. Die größte Herausforderung der nächsten Jahre wird der Umbau der Kita sein. Im Ort ist der 30-Jährige kein Unbekannter, engagiert er sich doch in vielen Vereinen. Er ist Vorsitzender des Karnevalvereins, zweiter Vorsitzender beim DRK-Ortsverein und gehört seit Kindheitstagen zur August-Becker-Trachtengruppe. Sein Herz schlägt sowohl für den SV Klingenmünster als auch für den FCK – diese Leidenschaft teilt er mit Heike Pfaff. Seit dieser Legislaturperiode sitzt er zudem für die SPD im Gemeinderat.