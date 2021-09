Für die Kita in Burrweiler ist ein Konvektomat zur Essenszubereitung in der Küche der Einrichtung angeschafft worden. Damit sind die Vorgaben des Kita-Zukunftsgesetzes erfüllt, die seit Sommer im Land gilt. Im Fokus steht eine durchgängig siebenstündige Betreuung inklusive eines Mittagessens. Weitere große Investitionen sind bei der eingruppigen Kita nicht erforderlich, informierte Ortsbürgermeister Christian Weber in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates. Darüber hinaus wurden an den Türen ein Klemmschutz angebracht. Zudem wurden die bisherigen Rauchmelder durch funkvernetzte Exemplare ausgetauscht. Für beide Maßnahmen wurde 5300 Euro ausgegeben.