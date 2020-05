Die Erweiterung der Kindertagesstätte gehört zu den großen Ausgabenbrocken im Doppelhaushalt für die Jahre 2020/2021 der Gemeinde Siebeldingen. Nötig wird der Anbau durch das neue Kita-Gesetz.

An Kosten für das Bauvorhaben sind 275.000 Euro im laufenden Jahr veranschlagt und 150.000 Euro im Folgejahr. Aber Ortsbürgermeister Peter Klein (WG Klein) berichtete in der jüngsten Gemeinderatssitzung auch über gute Einnahmen. So fließen durch den Verkauf von drei gemeindeeigenen Bauplätzen in der Jahnstraße rund 510.000 Euro ins Gemeindesäckel. Ein weiterer Bauplatz an gleicher Stelle steht noch zum Verkauf und soll rund 170.000 Euro einbringen.

Der Ergebnishaushalt für 2020 wird laut Prognose mit einem dicken Plus von rund 492.800 Euro schließen. 2021 gibt es hingegen ein leichtes Minus von rund 43.300 Euro zu verzeichnen. Allerdings beruhen die Zahlen auf der Kalkulation vor der Corona-Krise. Der Gewerbesteuersatz wird ab 2020 von 365 auf 380 Punkte erhöht. Die Sätze bei den Grundsteuern bleiben unverändert.