Ein weiterer Corona-Fall in einer Kindertagesstätte: Die Kita Spatzennest Freimersheim ist bis Mittwoch, 4. November, geschlossen. Die Kreisverwaltung hat die Schließung angeordnet, um die potenzielle weitere Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, wie sie mitteilt.

Auslöser war, dass eine Betreuungsperson der Kita positiv auf Covid-19 getestet wurde. Diese war zuletzt am 21. Oktober in der Kita tätig, informiert die Kreisverwaltung. Die Kontaktnachverfolgung und Klassifizierung der jeweiligen Kontakte dauere aktuell noch an. Für die Kontaktpersonen innerhalb der Kita wurde eine Quarantäne bis ebenfalls 4. November angeordnet. Die Dauer der Quarantäne berechne sich ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person plus 14 Tage, erklärt die Kreisverwaltung. 40 Kinder und 13 Erwachsene sind davon betroffen. Das Gesundheitsamt kontaktiert alle Kontaktpersonen telefonisch, ordnet die Quarantäne an und fordert dazu auf, sich testen zu lassen. Die Kita-Leitung und die Eltern sind bereits informiert.

Der Corona-Fall in Freimersheim ist nicht der erste in einer Kita im Raum Landau/Südliche Weinstraße. In der vergangenen Woche wurden die Kita Eußerthal und die Protestantische Kita in Godramstein geschlossen. In beiden Einrichtungen gab es Corona-Fälle, die in Verbindung zu einer Hochzeit in Hauenstein standen, die als einer der Hauptinfektionsherde der jüngsten Zeit in der Region gilt. In der Woche zuvor war die Kita in Pleisweiler-Oberhofen wegen eines Covid-19-Falls geschlossen worden. Infektionen mit umfassenden Quarantäneverordnungen für Lehrer und Schüler gab es auch an zahlreichen Schulen: In Landau waren die Integrierte Gesamtschule, die Berufsbildende Schule, die Maria-Ward-Schule und das Eduard-Spranger-Gymnasium betroffen, im Landkreis die BBS in Edenkoben, das Trifels-Gymnasium in Annweiler und die Altenbergschule in Bad Bergzabern.