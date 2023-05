Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kindertagesstätte in Altdorf soll erweitert werden. Die Gemeinde ist bereits vor drei Jahren in die Planungen eingestiegen. Das Projekt musste aber aus Kostengründen mehrfach überarbeitet werden. Inzwischen muss vielleicht gänzlich umgeplant werden.

In der kommunalen Kindertagesstätte Buntspecht in Altdorf können aktuell bis zu 75 Mädchen und Jungen betreut werden. Die dreigruppige Einrichtung am Ortsrand soll in naher Zukunft