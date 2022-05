Die Gemeinderäte in Altdorf und Böbingen haben bereits im Frühjahr 2019 beschlossen, die bestehende Kindertagesstätte „Buntspecht“ in Altdorf zu erweitern. Die Planungsvariante wurde 2019 ebenfalls von beiden Gemeinden beschlossen. Inzwischen liegen eine Baugenehmigung sowie Kreis- und Landeszuschussbescheide vor. Aufgrund des geringen Baufortschritts und enormer Kostensteigerung im Bausektor, wurde von den Ortsbürgermeistern Helmut Litty und Stefan Werner angeregt, die Erweiterung zu überdenken und mögliche Alternativen zu erkunden. Die Prüfung durch die Baukostenprüfstelle ist mittlerweile abgeschlossen. Die Alternativplanung in Holzständerbauweise wurde ebenfalls als wirtschaftlich bewertet. Durch die angehobenen Holzpreise scheint aktuell jedoch die Massivbauweise wieder günstiger und müsse in die Prüfung durch das Landesjugendamt mit einbezogen werden. „Wir stehen schon über zwei Jahre in den Startlöchern und warten auf die Stellungnahme des Landesjugendamtes“, so Altdorfs Ortsbürgermeister Litty. Einstimmig wurde vom Rat beschlossen, die Angelegenheit zu vertagen bis die entsprechende Stellungnahme vorliegt.