Auch in Zukunft können die Kinder in den Kitas im Landkreis Französisch lernen. Das hat der Kreistag am Montag beschlossen. Die Elterninitiative LSN („Lerne die Sprache des Nachbarn“) kämpft trotzdem weiter um den Erhalt des Französischunterrichts in den Kitas. Dazu hat sie eine öffentliche Petition an den Petitionsausschuss des Landtages gerichtet. Bis zum 11. Mai kann die Petition unterstützt werden.

Bis Donnerstagnachmittag hatten bereits knapp 950 Unterstützer die Online-Petition mitgezeichnet, indem sie ihre eigenen Adressdaten online eingegeben haben. Das Ziel dieser