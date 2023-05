Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Kinder der Kita in Kapellen-Drusweiler leben gefährlich. Weil ihr Kindergarten an einer viel befahrenen Straße liegt und Anwohner offenbar wenig Rücksicht nehmen. Das Problem ist schon seit Jahren Thema im Dorf. Der Wunsch der Eltern: Es soll etwas passieren, bevor was passiert.

Es ist ein typischer Morgen in der Friedhofsstraße in Kapellen-Drusweiler. Der Berufsverkehr rollt durch die Straße. An den Toren des Kindergartens „Erlenbachspatzen“ trudeln