Seit 2019 können die Kinder der evangelischen Kita Kunterbunt ein Waldgelände nutzen. Doch der Besuch ist in Gefahr. Deswegen bittet der Förderverein um Unterstützung. Die Kleinen kommen oft und gerne für ihre Waldtage zu dem Gelände zwischen Annweiler und Bindersbach, das der Förderverein der Kita gepachtet hat. „Bereits viele Kinder konnten dort großartige Stunden verbringen und gemeinsam mit den Erzieherinnen und Erziehern den Wald in allen Sinnen erleben“, berichtet Schatzmeister Benjamin Seyfried. Um dies zu ermöglichen, seien immer wieder Arbeitseinsätze gemacht worden. Doch nunmehr sei bei jährlichen Baumkontrolle „erheblicher Handlungsbedarf“ festgestellt worden. In dem teilweise alten Baumbestand habe sich enorm viel Totholz angesammelt, das für eine weitere gefahrlose Nutzung unbedingt professionell entfernt werden müsse. Dafür müssten unter anderem Baumkletterer engagiert werden.

Seyfried rechnet mit Kosten von rund 5000 Euro. „Der Förderverein möchte das Erlebnis weiterhin ermöglichen und würde sich über eine finanzielle Unterstützung sehr freuen.“ Konto: Iban DE34 5489 1300 0005 5177 02, VR-Bank SWW.