Homeoffice für Berufstätige und Homeschooling für Schüler sind wegen Corona an der Tagesordnung. Aber wie soll das bei Kindergartenkindern funktionieren? Ein Beispiel aus der Region.

In der Kita „Kleine Strolche“ in Herxheimweyher haben sich die Verantwortlichen über die Arbeit in der Corona-Zeit viele Gedanken gemacht. Leiterin Stefanie Pfaff und ihr Team,