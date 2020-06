Die Gemeinde Altdorf will in den nächsten beiden Jahren kräftig investieren – besonders in die Kita. Das wurde bei der Vorstellung des Doppelhaushalts 2020/2021 in der Gemeinderatssitzung am Dienstag deutlich.

In den Anbau der kommunalen Kita werden 520.000 Euro investiert, wobei Land und Kreis Zuschüsse von zusammen 440.000 Euro einbringen. In die Erneuerung und Sanierung von Gemeindestraßen und -plätzen fließen rund 880.000 Euro, davon 635.000 Euro in den Kreisel im Neubaugebiet „Rechts der Speyerer Straße“ und 200.000 Euro in die Friedhofstraße. Der Gehweg von der Hauptstraße zum neuen Kreisels wird für 25.000 Euro gebaut. Für den Bau einer barrierefreien Bushaltestelle in der Hauptstraße sind 77.000 Euro angesetzt.

Wegen der Corona-Krise ist bei den Steuern mit Mindereinnahmen von 88.000 Euro im laufenden und 82.000 Euro im Folgejahr zu rechnen. Trotz dessen müssen keine Kredite aufgenommen werden, da genügend Rücklagen vorhanden sind. An der Steuerschraube wird nicht gedreht. Der Wirtschaftswegebeitrag wird von 40 auf 35 Euro pro Hektar gesenkt. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird bis 2021 auf voraussichtlich 8,74 Euro sinken.