Die Eröffnung der neuen Kita Am Wingertsberg verzögert sich. Das wurde in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt gegeben. Ein verlässlicher Starttermin für die mit vier Gruppen geplante Kita konnte nicht genannt werden. Grund für die Verzögerungen sei die aktuelle bauliche Situation des Gebäudes und der Mangel an Fachkräften. „Es wird sich aber eher um Wochen, als um Monate handeln“, sagte Ortsbürgermeisterin Hedi Braun. Die bereits angemeldeten Kinder werden deshalb ab 1. September in den umliegenden Kitas untergebracht. Unter anderem werden in der Kita Am Niederteich und der Kita Nord-West Mehrzweck- beziehungsweise Gruppenräume als Übergangslösung genutzt. Außerdem wird das Waagegebäude in der St. Christophorusstraße als externer Standort für eine Kita-Gruppe genutzt werden.