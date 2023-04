Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine Kirchturmuhr, die leuchtet. So etwas gibt es nur ganz selten. Annweiler hat vier solcher Strahlenkränze. Doch weil die Technik defekt war, blieben sie die vergangenen zehn Jahre duster. Jetzt wurden die Schmuckstücke wieder zum Leben erweckt. Dank zweier Spezialunternehmen.

Makkah Clock – so heißt die größte jemals gebaute Turmuhr der Welt. In Mekka zeigt sie den gläubigen Muslimen die Zeit an – in 426 Metern Höhe auf dem dritthöchsten