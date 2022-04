Die historische Kirchenmauer rings um die evangelische Kirche in Rechtenbach ist in Teilen einsturzgefährdet.

Die Einsturzgefahr bestätigt Lars Timrott, Steinmetz und Steinbildhauermeister. An seine Firma in Silz hat die Gemeinde den Auftrag für die Reparatur in Höhe von 30.000 Euro vergeben. Teile der historischen Kirchenmauer seinen bereits herausgebrochen, auf rund zehn Metern habe die Sandsteinmauer eine „ordentliche Neigung“.

Die Renovierung des Bauwerks sei aufwändig, erklärt Timrott. Denn die Schäden seien durch das schlechte Fundament und die offenen Fugen in der Mauer verursacht worden. Auf einer Länge von zirka 20 Metern müssten jetzt die Mauer und das Fundament abgebaut werden. Letzteres werde dann erneuert, aber die historischen Steine der Mauer sollen daann wieder original aufgesetzt werden, schildert Timrott das Verfahren.