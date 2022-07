In anderen Gemeinden tun sich Bürger zusammen, damit Kirchenglocken nicht mehr läuten. Weil es sie belästigt. In Oberotterbach ist es umgekehrt.

Die Glocken der protestantischen Kirche in Oberotterbach läuten derzeit tagsüber die volle Stunde und jeweils die Viertelstunden. Von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens schweigen sie. Das wollen 43 Bürger, die beim Gemeinderat eine Unterschriftenliste eingereicht haben, nicht. Sie möchten, dass die Kirchturmglocken auch nachts läuten. Das Thema wurde im Gemeinderat besprochen. „Ein halbes Jahr bleibt jetzt noch alles, wie es ist“, informiert der Beigeordnete Helmut Bleicher, der die Sitzung geleitet hat. In dieser Zeit soll ein Gutachten zum Lärmpegel der Glocken erstellt werden. Wenn man dann sehe, ob die zulässige Lautstärke über- oder unterschritten ist, werde man sich weiter darüber unterhalten, so Bleicher.